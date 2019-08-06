Стала известна дата следующего боя Усика
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик определился с датой возвращения в ринг. Об этом сообщает "ESPN", передает УНН.
Дата дебютанта супертяжелого дивизиона назначена на 12 октября в "Wintrust Arena" в Чикаго. Однако переговоры украинца относительно следующего поединка еще не закончены.
Планируется, что бой Усика станет главным на вечере бокса, организованного промоутерской компанией "Matchroom Boxing" на стриминговий платформе "DAZN".
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Отмечается, что соперником может стать камерунец Карлос Такам с которым он должен был драться 25 мая, прежде чем получил травму бицепса (тогда бой был отменен).
Напомним, что Усик является обязательным претендентом на поединок матча-реванша в супертяжелом весе между чемпионом мира Энди Руисом-младшим и Джошуа.