Стали відомими деталі бою Усика проти переможця пари Джошуа – Руїс

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Промоутер боксера Олександра Усика (16-0, 12 КО) - Олександр Красюк, розповів про перехід його боксера в суперважку вагу і організації його поєдинків за титули, повідомляє УНН з посиланням на Luckypunch.net.

"Усик став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким на даний момент володіє Руїс-молодший. Зараз цей титул буде розіграний в реванші. Усик ще не виступав в суперважкій вазі, але уже отримав цей статус, це сталося в зв'язку з тим, що став абсолютним чемпіоном світу. WBO привласнила йому статус "суперчемпіона", а якщо "суперчемпіон" вирішує перейти в наступну вагу, то він автоматично отримує статус обов'язкового претендента. Ми цим правилом скористалися", - розповів Красюк.

Також промоутер відзначив в який період наш земляк проведе поєдинок проти Джошуа або Руїса.

"Усик найближчим часом підтвердить статус офіційного претендента, проведе свій поєдинок і чекатиме переможця реваншу Джошуа - Руїс. Цей поєдинок повинен відбутися протягом 180 днів з моменту, як WBO напише відповідний лист, а вони його напишуть відразу після того, як другий бій Джошуа і Руїса відбудеться", - підсумував Красюк.

Нагадаємо, що раніше була оприлюднена дата проведення наступного бою Усика.

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