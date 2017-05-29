Стали известны 22 участника группового этапа Лиги чемпионов

Прямые путевки в групповой этап попали "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Бавария", "СБ Лейпциг", "Боруссия" Д (все - Германия), "Челси", "Тоттенхэм Хотспур "," Манчестер Сити "," Манчестер Юнайтед "(все - Англия)," Ювентус "," Рома "(оба - Италия)," Монако "," ПСЖ "(оба - Франция)," Бенфика "," Порту " (оба - Португалия), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина), "Андерлехт" (Бельгия), "Фейеноорд" (Голландия), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария).

В первой корзине при жеребьевке будут посеяны "Реал", "Ювентус", "Бавария", "Монако", "Челси", "Спартак", "Шахтер" и "Бенфика".

Отметим, что десять участников группового этапа ЛЧ-2017/18 определятся в квалификации в которой одним из участников станет киевское "Динамо".

Примечательно, что жеребьевка группового турнира состоится 24 августа в Монте-Карло.

Заметим, что согласно новой схеме отбора в еврокубки, с сезона 2018/19 года по четыре клуба из четырех ассоциаций с наивысшим рейтингом (Испания, Германия, Англия и Италия) будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как пятая и шестая ассоциации (Франция и Россия) делегируют по две команды в групповую стадию и по одной - в квалификацию.