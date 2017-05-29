Стали відомими 22 учасники групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Визначилися 22 клуби, котрі потрапили в груповий раунд Ліги чемпіонів сезону 2017-18 років безпосередньо напряму, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Прямі путівки до групового етапу потрапили: "Реал", "Барселона", "Атлетіко" (всі - Іспанія), "Баварія", "РБ Лейпциг", "Борусія" Д (все - Німеччина), "Челсі", "Тотенхем Хотспур", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Ювентус", "Рома" (обидва - Італія), "Монако", "ПСЖ" (обидва - Франція), "Бенфіка", "Порту" (обидва - Португалія), "Спартак" (Росія), "Шахтар" (Україна), "Андерлехт" (Бельгія), "Фейєнорд" (Голландія), "Бешикташ" (Туреччина), "Базель" (Швейцарія).
У першому кошику при жеребкуванні будуть посіяні "Реал", "Ювентус", "Баварія", "Монако", "Челсі", "Спартак", "Шахтар" і "Бенфіка".
Відзначимо, що десять учасників групового етапу ЛЧ-2017/18 визначаться в кваліфікації у якій одним з учасників стане київське "Динамо".
Примітно, що жеребкування групового турніру відбудеться 24 серпня в Монте-Карло.
Зауважимо, що відповідно до нової схеми відбору до єврокубків, з сезону 2018/19 року по чотири клуби з чотирьох асоціацій з найвищим рейтингом (Іспанія, Німеччина, Англія та Італія) будуть автоматично потрапляти в груповий етап Ліги чемпіонів, тоді як п'ята і шоста асоціації (Франція і Росія) делегують по дві команди в групову стадію і по одній - в кваліфікацію.