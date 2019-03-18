Стали известны наиболее популярные имена новорожденных киевлян в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство юстиции Украины назвало наиболее популярные имена, которые присваивали новорожденным киевлянам в январе-феврале 2019 года. Об этом сообщили в Минюсте в ответ на информационный запрос УНН.
По информации Главного территориального управления юстиции в городе Киеве в январе-феврале 2019 года при рождении детей родители чаще всего предпочитали таким женским именам: Ева, София, Милана, Злата, Соломия.
Среди популярных мужских имен были: Артем, Марк, Максим, Даниил, Давид.
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Напомним, в 2018 году среди популярных имен, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, были София, Анастасия, Анна, Артем, Александр и Максим.