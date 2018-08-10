В Україні оприлюднили найдивніші імена, якими називали дітей цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у першому півріччі 2018 року, стали Софія, Анастасія, Анна, Артем, Олександр та Максим. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
“Управління держреєстрації актів цивільного стану Мін’юсту щопівроку готують статистику про найпопулярніші імена, якими українці називають своїх дітей. В першому півріччі цього року дівчатка найчастіше отримували імена (в порядку зменшення частоти використання) Софія, Анастасія, Анна, Вікторія, Марія, Вероніка, Злата, Поліна, Єва, Мілана та Соломія. Хлопчики — Олександр, Артем, Максим, Богдан, Дмитро, Матвій, Владислав, Назар, Давид, Ілля, Андрій, Тимофій”, — сказала Сукманова.
До рейтингу найпопулярніших імен у столиці потрапили Софія, Марія, Злата, Мілана, Артем, Максим, Дмитро та Олександр.
Заступник міністра юстиції зазначила, що, крім традиційних імен, українці вибирають своїм дітям і незвичні.
Серед них: Ігоріна, Златаслава, Вівіана, Версавія, Дейлін, Медея, Каталея, Она, Мілаша, Апполінарія, Капітоліна, Хумора, Патриція, Забава, Прінцеса, Стасинія, Весна, Шамама, Італія, Андромеда, Ясновєда. Серед чоловічих: Златозар, Натаніель, Юнатан, Яровіт, Бертран, Вінцеслав, Еліот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвіт, Метью, Рожден, Гамлет, Ратібор.
Серед найнезвичніших імен у Києві — Златояра, Касандра, Ляля, Мелоді, Лукерія, Грета, Кармен, Азарій, Марсель, Сварг, Кипріан, Закарія, Самійло, Соломон, Радомір, Кипріан, Оскар, Фараон, Михва.
Нагадаємо, найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей у 2017 році, стали Анастасія, Софія, Анна, Артем, Максим та Олександр.