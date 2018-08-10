В Украине обнародовали самые странные имена, которыми называли детей в этом году

“Управление госрегистрации актов гражданского состояния Минюста каждые полгода готовит статистику самых популярных имен, которыми украинцы называют своих детей. В первом полугодии этого года девочки чаще всего получали имена (в порядке убывания частоты использования) София, Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Вероника, Злата, Полина, Ева, Милана и Соломия. Мальчики — Александр, Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Матвей, Владислав, Назар, Давид, Илья, Андрей, Тимофей”, — сказала Сукманова.

В рейтинг самых популярных имен в столице попали София, Мария, Злата, Милана, Артем, Максим, Дмитрий и Александр.

Заместитель министра юстиции отметила, что, помимо традиционных имен, украинцы выбирают своим детям и необычные.

Среди них: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцеса, Стасиния, Весна, Шамам, Италия, Андромеда, Ясноведа. Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюбец, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор.

Среди необычных имен в Киеве — Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерья, Грета, Кармен, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михвей.

Напомним, самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, стали Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр.