Стали відомі найбільш популярні імена новонароджених киян у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство юстиції України назвало найбільш популярні імена, які присвоювали новонародженим киянам у січні-лютому 2019 року. Про це повідомили у Мін’юсті у відповідь на інформаційний запит УНН.
За інформацією Головного територіального управління юстиції у місті Києві у січні-лютому 2019 року при народженні дітей батьки найчастіше надавали перевагу таким жіночим іменам: Єва, Софія, Мілана, Злата, Соломія.
Серед популярних чоловічих імен були: Артем, Марк, Максим, Даніїл, Давид.
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Нагадаємо, у 2018 році серед популярних імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей, були Софія, Анастасія, Анна, Артем, Олександр та Максим.