Стала известна дата похорон убитой правозащитницы Ноздровской

Дочь правозащитницы также добавила, что прощание с матерью состоится утром в селе Демидов под Киевом. Однако, точного времени Анастасия не назвала.

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Как ранее сообщало УНН, вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме было обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла в конце декабря в Киеве. Экспертиза подтвердила наличие следов насильственной смерти на теле погибшей правозащитницы — колото-резаных ран в области шеи, в результате чего версия самоубийства не рассматривается.

К расследованию убийства юристки Ирины Ноздровской привлекли 300 работников Национальной полиции, в частности оперативников Департамента уголовного розыска и следователей.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, погибшей в резонансном ДТП в сентябре 2015 года. Ход расследования Ноздровская не просто тщательно контролировала, но проходила в статусе потерпевшей. Все это время она получала угрозы от родственников виновника ДТП.

Последним сообщением (от 28 декабря) Ноздровской на ее странице в Facebook было описание подробностей с заседания Апелляционного суда Киевской области от 27 декабря, во время которого оспаривался меру пресечения виновнику ДТП, из-за которого погибла ее сестра, Дмитрию Россошанский.

Виновник ДТП, в котором погибла сестра Ноздровськои Россошанский мог выйти из-под стражи, воспользовавшись “Законом об амнистии” и оказаться на свободе. В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции дело было направлено на повторное расследование за нарушений при рассмотрении в первой инстанции.