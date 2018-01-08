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Стала відомою дата похорону вбитої правозахисниці Ноздровської

Київ • УНН

 • 18779 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Похорон вбитої на Київщині правозахисниці Ірини Ноздровскої відбудеться у вівторок, 9 січня. Про це повідомила дочка покійної Анастасія Ноздровская на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Стала відомою дата похорону вбитої правозахисниці Ноздровської

Донька правозахисниці також додала, що прощання з матір'ю відбудеться вранці в селі Демидів під Києвом. Однак, точного часу Анастасія не назвала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Донька Ірини Ноздровської вважає, що справу має контролювати народ

Як раніше повідомляло УНН, поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області у водоймі було виявлене тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, яка зникла наприкінці грудня у Києві. Експертиза підтвердила наявність слідів насильницької смерті на тілі загиблої правозахисниці - колото-різаних ран в області шиї, внаслідок чого версія самогубства не розглядається.

До розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської залучили 300 працівників Національної поліції, зокрема оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула у резонансному ДТП у вересні 2015 року. Хід розслідування Ноздровська не просто ретельно контролювала, але проходила в статусі потерпілої. Весь цей час вона отримувала погрози від родичів винуватця ДТП.

Останнім повідомленням (від 28 грудня) Ноздровської на її сторінці в Facebook був опис подробиць із засідання Апеляційного суду Київської області від 27 грудня, під час якого оскаржувався запобіжний захід винуватцю ДТП, через яку загинула її сестра, Дмитру Россошанському.

Винуватець ДТП, у якому загинула сестра Ноздровської Россошанський міг вийти з-під варти, скориставшись "Законом про амністію" і опинитися на волі. В ході розгляду справи в апеляційній інстанції справа була направлена ​​на повторне розслідування через порушення при розгляді в першій інстанції.

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