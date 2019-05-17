Стала известна причина отставки посла Украины в Финляндии и Исландии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова уволили по состоянию здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца в Twitter.
"Посол Андрей Олефиров был госпитализирован в Финляндии. В течение последних месяцев проходит лечение в Украине, но к сожалению, не может выполнять должностные обязанности. Следовательно, Президент Украины принял его отставку", - написал Госсекретарь.
Ранее УНН сообщал, что Петр Порошенко уволил посла Украины в Финляндии и Исландии.
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Напомним, Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане.