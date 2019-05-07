Посол Палестини завершує свою місію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Послом Палестини Мохаммед Аль-Асаад завершує свою дипломатичну місію в Україні, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС.
Як повідомили у прес-службі, 7 травня Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць провів зустріч з Послом Палестини в Україні Мохаммедом Аль-Асаадом у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії в Україні.
"У ході зустрічі було обговорено низку питань українсько-палестинського співробітництва та наголошено на важливості подальшої співпраці", - йдеться у повідомленні.
Заяць відзначив вагомий внесок Мохаммеда Аль-Асаада у розвиток українсько-палестинських двосторонніх відносин та побажав йому успіхів у подальшій професійній кар’єрі, зазначили у МЗС.
Нагадаємо, посол США Йованович 20 травня завершить роботу в Україні.