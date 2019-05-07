Посол Палестины завершает свою миссию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Послом Палестины Мохаммед Аль-Асаад завершает свою дипломатическую миссию в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как сообщили в пресс-службе, 7 мая Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц провел встречу с послом Палестины в Украине Мохаммедом Аль-Асаадом в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине.
"В ходе встречи был обсужден ряд вопросов украинско-палестинского сотрудничества и отмечена важность дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Заяц отметил весомый вклад Мохаммеда Аль-Асаада в развитии украинско-палестинских двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере, отметили в МИД.
Напомним, посол США Йованович 20 мая завершит работу в Украине.