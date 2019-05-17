Стала відома причина відставки посла України у Фінляндії і Ісландії

КИЇВ. 17 травня. УНН. Надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова звільнили через стан здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Зайця у Twitter.