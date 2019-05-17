Стала відома причина відставки посла України у Фінляндії і Ісландії

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова звільнили через стан здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Зайця у Twitter.

"Посол Андрій Олефіров був госпіталізований у Фінляндії. Протягом останніх місяців проходить лікування в Україні, але на жаль, не може виконувати посадові обов'язки. Відтак, Президент України прийняв його відставку", - написав Держсекретар.

Раніше УНН повідомляв, що Петро Порошенко звільнив посла України у Фінляндії і Ісландії.

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Нагадаємо, Порошенко призначив посла України у Таджикистані.

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