Стала відома причина відставки посла України у Фінляндії і Ісландії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова звільнили через стан здоров'я. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Державного секретаря Міністерства закордонних справ України Андрія Зайця у Twitter.
"Посол Андрій Олефіров був госпіталізований у Фінляндії. Протягом останніх місяців проходить лікування в Україні, але на жаль, не може виконувати посадові обов'язки. Відтак, Президент України прийняв його відставку", - написав Держсекретар.
Раніше УНН повідомляв, що Петро Порошенко звільнив посла України у Фінляндії і Ісландії.
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Нагадаємо, Порошенко призначив посла України у Таджикистані.