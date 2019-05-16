Порошенко призначив посла України у Таджикистані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент Петро Порошенко призначив надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Таджикистан Василя Серватюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ президента №233, опублікований ввечері в четвер на сайті президента.
"Призначити Серватюка Василя Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Таджикистан", йдеться в указі президента.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко звільнив надзвичайного і повноважного посла України у Фінляндській Республіці та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Ісландія Андрія Олефірова.