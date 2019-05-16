Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане

"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Таджикистан", говорится в указе президента.

Напомним, президент Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова.