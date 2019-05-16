Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Петр Порошенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Таджикистан Василия Серватюка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ президента №233, опубликованный вечером в четверг на сайте президента.
"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Таджикистан", говорится в указе президента.
Напомним, президент Петр Порошенко уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия Андрея Олефирова.