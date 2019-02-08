Стала известна причина смерти Сергея Юрского
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила дочь актёра, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - сказала она.
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Юрский известен как театральный и киноактер. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
Как сообщал УНН, один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер в среду на 89-м году жизни в Праге.
Как сообщал УНН, сегодня на 84-м году жизни умер Народный артист РСФСР Сергей Юрский.