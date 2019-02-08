Стала известна причина смерти Сергея Юрского

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76143 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101032 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135690 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134183 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131522 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125972 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163382 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Стала известна причина смерти Сергея Юрского

Киев  •  УНН

 • 15932 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер на 84-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщила дочь актёра, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - сказала она.

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Юрский известен как театральный и киноактер. Он снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Как сообщал УНН, один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер в среду на 89-м году жизни в Праге.

Как сообщал УНН, сегодня на 84-м году жизни умер Народный артист РСФСР Сергей Юрский.

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