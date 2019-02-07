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Померла відома британська письменниця

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Англійська письменниця Розамунд Пілчер померла в Шотландії на 95-му році життя. Про це в четвер повідомила газета The Independent, передає УНН.

За даними видання, Пілчер померла в лікарні міста Данді в Шотландії після нетривалої хвороби.

Пилчер написала більше десятка романів, з яких найбільший успіх їй принесло твір The Shell Seekers (“Сімейна реліквія”, 1987). Мільйони примірників книги були продані по всьому світу.

Як зазначає газета, особливою популярністю Пілчер користувалася в Німеччині, де на основі її робіт знято безліч телесеріалів.

Як пише ВВС, в кінці 1940-х Пилчер публікувала свої твори під псевдонімом Джейн Фрейзер. Перший роман, що вийшов під справжнім ім’ям письменниці, був опублікований в 1955 році.

Як повідомляв УНН, один з найбільш відомих чехословацьких і чеських режисерів Вацлав Ворлічек помер в середу на 89-му році життя в Празі.

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