Умерла известная британская писательница
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Английская писательница Розамунд Пилчер умерла в Шотландии на 95-м году жизни. Об этом в четверг сообщила газета The Independent, передает УНН.
По данным издания, Пилчер умерла в больнице города Данди в Шотландии после непродолжительной болезни.
Пилчер написала более десятка романов, из которых наибольший успех ей принесло произведение The Shell Seekers ("Семейная реликвия", 1987). Миллионы экземпляров книги были проданы по всему миру.
Как отмечает издание, особой популярностью Пилчер пользовалась в Германии, где на основе ее работ снято множество телесериалов.
Как пишет ВВС, в конце 1940-х Пилчер публиковала свои произведения под псевдонимом Джейн Фрейзер. Первый роман, вышедший под настоящим именем писательницы, был опубликован в 1955 году.
Как сообщал УНН, один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер в среду на 89-м году жизни в Праге.