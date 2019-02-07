Помер легендарний чеський режисер

Фільми Ворлічек неодноразово отримували призи та премії на престижних міжнародних кінофестивалях. Російському глядачеві особливо пам’ятна його картина-казка “Три горішки для Попелюшки”, яка часто транслювалася вітчизняними телеканалами в період шкільних канікул та на новорічні свята.

Вацлав Ворлічек також зняв стали класикою світового кінематографа художні фільми: “Дівчина на мітлі”, “Хто хоче вбити Джессі?”, “А що, якщо поїсти шпинату?” і “Пані, ви — вдова”. Він спеціалізувався і на створенні багатосерійних телекартина для дітей та юнацтва. Російське телебачення демонструвало, зокрема, його серіал-казку “Арабелла”.

Телеграми співчуття з приводу смерті режисера надходять в Прагу від колег по творчому цеху з різних куточків світу.

Як повідомляв УНН, сербський і югославський кінорежисер і сценарист Душан Макавеїв помер у віці 86 років.