Умер легендарный чешский режиссер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Один из самых известных чехословацких и чешских режиссеров Вацлав Ворличек умер в среду на 89-м году жизни в Праге. Об этом сообщила пражская газета Mladá fronta DNES , передает УНН.
Фильмы Ворличек неоднократно получали призы и премии на престижных международных кинофестивалях. Российскому зрителю особенно памятная его картина-сказка "Три орешка для Золушки", которая часто транслировалась отечественными телеканалами в период школьных каникул и на новогодние праздники.
Вацлав Ворличек также снял стали классикой мирового кинематографа художественные фильмы: "Девушка на метле", "Кто хочет убить Джесси?", "А что, если поесть шпината?" и "Госпожа, вы - вдова". Он специализировался и на создании многосерийных телекартина для детей и юношества. Российское телевидение демонстрировало, в частности, его сериал-сказку "Арабелла".
Телеграммы соболезнования по поводу смерти режиссера поступают в Прагу от коллег по творческому цеху из разных уголков мира.
Как сообщал УНН, сербский и югославский кинорежиссер и сценарист Душан Макавеев умер в возрасте 86 лет.