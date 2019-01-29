В Сербии умер известный режиссер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сербский и югославский кинорежиссер и сценарист Душан Макавеев умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, информирует УНН.
Отмечается, что режиссер умер в Белграде 25 января.
Он является одним из представителей "Югославской черной волны". Макавеев прославился такими фильмами как "Монтенегро", "Любовный случай, или Трагедия служит почтово-телеграфному узлу" и "W.R. Мистерии организма", в которых было много откровенных сцен.
Справка УНН: Душан Макавеев родился в 1932 году в Белграде. В пятилетнем возрасте увидел мультипликационный фильм "Белоснежка и семь гномов" The Walt Disney Company и, по собственному признанию, навсегда увлекся кинематографом.
После завершения среднего образования поступил в Белградский университет, где изучал психологию. Среди преподавателей были специалисты старой немецкой школы гештальтпсихологии, в том числе соратники Зигмунда Фрейда. Там Душан Макавеев впервые познакомился с работами Эриха Фромма и Вильгельма Райха, которые позже окажут значительное влияние на его творчество. В 1955 году обучение в университете было завершено.
Как сообщал УНН, индийский режиссер, классик индийского кино Мринал Сен умер в возрасте 95 лет.