У Сербії помер відомий режисер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сербський і югославський кінорежисер і сценарист Душан Макавеїв помер у віці 86 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, інформує УНН.
Відзначається, що режисер помер в Белграді 25 січня.
Він є одним з представників “Югославської чорної хвилі”. Макавеїв прославився такими фільмами як “Монтенегро”, “Любовний випадок, або Трагедія служить поштово-телеграфному вузлу” і “W.R. Містерії організму ”, в яких було багато відвертих сцен.
Довідка УНН: Душан Макавеїв народився в 1932 році в Белграді. У п’ятирічному віці побачив мультиплікаційний фільм “Білосніжка і сім гномів” The Walt Disney Company і, за власним зізнанням, назавжди захопився кінематографом.
Після завершення середньої освіти поступив в Белградський університет, де вивчав психологію. Серед викладачів були фахівці старої німецької школи гештальтпсихології, в тому числі соратники Зигмунда Фрейда. Саме там Душан Макавеїв вперше познайомився з роботами Еріха Фромма і Вільгельма Райха, які пізніше нададуть значний вплив на його творчість. У 1955 році навчання в університеті було завершено.
Як повідомляв УНН, індійський режисер, класик індійського кіно Мрінал Сен помер у віці 95 років.