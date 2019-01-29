У Сербії помер відомий режисер

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сербський і югославський кінорежисер і сценарист Душан Макавеїв помер у віці 86 років. Про це повідомляє The Hollywood Reporter, інформує УНН.

Відзначається, що режисер помер в Белграді 25 січня.

Він є одним з представників “Югославської чорної хвилі”. Макавеїв прославився такими фільмами як “Монтенегро”, “Любовний випадок, або Трагедія служить поштово-телеграфному вузлу” і “W.R. Містерії організму ”, в яких було багато відвертих сцен.

Довідка УНН: Душан Макавеїв народився в 1932 році в Белграді. У п’ятирічному віці побачив мультиплікаційний фільм “Білосніжка і сім гномів” The Walt Disney Company і, за власним зізнанням, назавжди захопився кінематографом.

Після завершення середньої освіти поступив в Белградський університет, де вивчав психологію. Серед викладачів були фахівці старої німецької школи гештальтпсихології, в тому числі соратники Зигмунда Фрейда. Саме там Душан Макавеїв вперше познайомився з роботами Еріха Фромма і Вільгельма Райха, які пізніше нададуть значний вплив на його творчість. У 1955 році навчання в університеті було завершено.

Як повідомляв УНН, індійський режисер, класик індійського кіно Мрінал Сен помер у віці 95 років.

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