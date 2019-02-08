Стала відома причина смерті Сергія Юрського

"Папа довго хворів, помер від зупинки серця, ми всі зараз чекаємо офіційний висновок", - сказала вона.

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Юрський відомий як театральний і кіноактор. Він знімався у фільмах "Людина нізвідки", "Любов і голуби", "Золоте теля", "Республіка ШКІД", "Місце зустрічі змінити не можна" і багатьох інших.

Як повідомляв УНН, один з найвідоміших чехословацьких і чеських режисерів Вацлав Ворлічек помер в середу на 89-му році життя в Празі.

Як повідомляв УНН, сьогодні на 84-му році життя помер Народний артист РРФСР Сергій Юрський.