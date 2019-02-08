Умер актёр фильмов "Любовь и голуби" и "Золотой теленок"

"Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра.



Юрский наиболее известен по ролям в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.



По информации российский СМИ, Юрский скончался рано утром, 8 февраля 2019 года в Москве на больничной койке.



Как сообщал УНН, 7 февраля стало известно о смерти известной английской писательницы Розамунд Пилчер.