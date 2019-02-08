Умер актёр фильмов "Любовь и голуби" и "Золотой теленок"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На 84-м году жизни умер Народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом сообщили в Театре Моссовета, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра.
Юрский наиболее известен по ролям в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Республика ШКИД", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.
По информации российский СМИ, Юрский скончался рано утром, 8 февраля 2019 года в Москве на больничной койке.
Как сообщал УНН, 7 февраля стало известно о смерти известной английской писательницы Розамунд Пилчер.