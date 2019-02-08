Помер актор фільмів "Любов і голуби" та "Золоте теля"

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На 84-му році життя помер Народний артист РРФСР Сергій Юрський. Про це повідомили в Театрі Мосради, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сергій Юрійович помер, подробиць поки не знаємо", - сказав представник театру.

Юрський найбільш відомий за ролями у фільмах "Людина нізвідки", "Любов і голуби", "Золоте теля", "Республіка ШКІД", "Місце зустрічі змінити не можна" і багатьох інших.

За інформацією російських ЗМІ, Юрський помер рано вранці, 8 лютого 2019 року в Москві на лікарняному ліжку.

Як повідомляв УНН, 7 лютого стало відомо про смерть відомої англійської письменниці Розамунд Пилчер.

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