Помер актор фільмів "Любов і голуби" та "Золоте теля"

"Сергій Юрійович помер, подробиць поки не знаємо", - сказав представник театру.



Юрський найбільш відомий за ролями у фільмах "Людина нізвідки", "Любов і голуби", "Золоте теля", "Республіка ШКІД", "Місце зустрічі змінити не можна" і багатьох інших.



За інформацією російських ЗМІ, Юрський помер рано вранці, 8 лютого 2019 року в Москві на лікарняному ліжку.



Як повідомляв УНН, 7 лютого стало відомо про смерть відомої англійської письменниці Розамунд Пилчер.