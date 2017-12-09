Стала известна причина смерти Броневого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Народный артист СССР Леонид Броневой умер после затяжной болезни. Об этом ТАСС сообщил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер, передает УНН.
"Леонид Сергеевич умер сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни", - сказал Варшавер.
Он сообщил, что прощание с Броневым состоится в "Ленкоме", о времени будет сообщено дополнительно.
Кроме того, по сообщению пресс-службы театра "Ленком", Броневого похоронят 11 декабря на Новодевичьем кладбище.
Напомним, сегодня в 07.30 утра на 89-м году жизни скончался народный артист СССР Леонид Броневой умер.