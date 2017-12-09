Стала відома причина смерті Бронєвого
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Народний артист СРСР Леонід Бронєвой помер після затяжної хвороби. Про це ТАСС повідомив директор московського театру "Ленком" Марк Варшавер, передає УНН.
"Леонід Сергійович помер сьогодні в лікарні в Москві після важкої хвороби", - сказав Варшавер.
Він повідомив, що прощання з Бронєвим відбудеться в "Ленкомі", про час буде повідомлено додатково.
Крім того, за повідомленням прес-служби театру "Ленком", Бронєвого поховають 11 грудня на Новодівичому кладовищі.
Нагадаємо, сьогодні о 07.30 ранку на 89-му році життя помер народний артист СРСР Леонід Бронєвой помер.