Стала известна первая десятка кандидатов в нардепы из списка "Европейской солидарности"

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 26105 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108337 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106216 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143276 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129471 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131188 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153313 просмотра

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Стала известна первая десятка кандидатов в нардепы из списка "Европейской солидарности"

Стала известна первая десятка кандидатов в нардепы из списка "Европейской солидарности"

Киев  •  УНН

 • 17257 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На съезде политической партии "Европейская солидарность" - бывшей партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность ", назвали первую десятку партийного списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в парламент, передает корреспондент УНН.

Так, вместе с пятым президентом Украины Петром Порошенко на выборы пойдут действующий председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его первая заместитель Ирина Геращенко, командующий высокомобильных десантными войсками Вооруженных сил Михаил Забродский и певица, доцент София Федина.

Также в команде "ЕС" - народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

В "первую десятку" вошли также заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УНН, партия "Европейская Солидарность" во главе с пятым президентом Украины Петром Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей.

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