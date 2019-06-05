Партія Порошенка очолює антирейтинг політичних сил серед виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Партія "Європейська Солідарність" на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком очолює антирейтинг політичних сил серед виборців. Про це свідчать дані опитування, оприлюднені Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
“Антирейтинг партій очолює „Європейська Солідарність“. За неї ні за яких обставин не проголосували б 52% виборців”, — йдеться у повідомленні.
Натомість, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія “Слуга народу”, яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
Також, за даними опитування, долають прохідний бар’єр “Опозиційна платформа — За життя” (10,7%), “Європейська Солідарність” (7,8%), “Батьківщина” (6,9%) і партія “Голос” (5,6%).
Партію “Сила і честь” готові підтримати 4,3%, “Громадянську позицію” — 3,0%, “Радикальну партію” — 2,4%. Рейтинг інших політичних сил — менше 2%.
Згідно з опитуванням, 47% респондентів відзначили, що головним мотивом, яким вони будуть керуватися при виборі політичної сили під час голосування, буде здатність партії принести зміни в країні.
Ще 30% сказали, що будуть голосувати, виходячи з можливості політичної сили навести порядок в країні. Кожен п’ятий сказав, що мотивується тим, що в політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість і має сильного лідера.
Довідка. Опитування проводилося 29 травня-3 червня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування — населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,2%.
Як повідомляв УНН, близько 80% українців готові голосувати на позачергових виборах народних депутатів, які відбудуться 21 липня.