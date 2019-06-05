Партія Порошенка очолює антирейтинг політичних сил серед виборців

“Антирейтинг партій очолює „Європейська Солідарність“. За неї ні за яких обставин не проголосували б 52% виборців”, — йдеться у повідомленні.

Натомість, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія “Слуга народу”, яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також, за даними опитування, долають прохідний бар’єр “Опозиційна платформа — За життя” (10,7%), “Європейська Солідарність” (7,8%), “Батьківщина” (6,9%) і партія “Голос” (5,6%).

Партію “Сила і честь” готові підтримати 4,3%, “Громадянську позицію” — 3,0%, “Радикальну партію” — 2,4%. Рейтинг інших політичних сил — менше 2%.

Згідно з опитуванням, 47% респондентів відзначили, що головним мотивом, яким вони будуть керуватися при виборі політичної сили під час голосування, буде здатність партії принести зміни в країні.

Ще 30% сказали, що будуть голосувати, виходячи з можливості політичної сили навести порядок в країні. Кожен п’ятий сказав, що мотивується тим, що в політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість і має сильного лідера.

Довідка. Опитування проводилося 29 травня-3 червня 2019 року у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Аудиторія опитування — населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження — не більше 2,2%.

Як повідомляв УНН, близько 80% українців готові голосувати на позачергових виборах народних депутатів, які відбудуться 21 липня.