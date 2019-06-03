Близько 80% українців готові голосувати на парламентських виборах - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Близько 80% українців готові голосувати на позачергових виборах народних депутатів, які відбудуться 21 липня. Про це під час прес-конференції заявив директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо близько 80% населення країни, які готові голосувати на (парламентських – ред.) виборах. Показник тих, хто не хоче і сказав, що не прийде на вибори, становить – 14,9%", - сказав Дмитрук.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України для участі у позачергових виборах, що відбудуться 21 липня.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій з позачергових виборів народних депутатів, які відбудуться 21 липня.
Довідка УНН: "Моніторинг електоральних орієнтацій населення України" проведений Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка та центр "Соціальний моніторинг". Дані наведені за результатами трьох хвиль ролінгового опитування, проведеного з 20 травня по 31 травня 2019 року.