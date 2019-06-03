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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 32409 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 109544 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135023 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143472 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129625 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129982 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131198 просмотра

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Около 80% украинцев готовы голосовать на парламентских выборах - опрос

Около 80% украинцев готовы голосовать на парламентских выборах - опрос

Киев  •  УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Около 80% украинцев готовы голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, которые состоятся 21 июля. Об этом во время пресс-конференции заявил директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, передает корреспондент УНН.

"У нас есть около 80% населения страны, которое готово голосовать на (парламентских - ред.) выборах. Показатель тех, кто не хочет и сказал, что не придет на выборы, составляет - 14,9%", - сказал Дмитрук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины для участия во внеочередных выборах, которые состоятся 21 июля.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля.

Справка: "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" проведен Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром "Социальный мониторинг". Данные приведены по результатам трех волн ролингового опроса, проведенного с 20 мая по 31 мая 2019 года.

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