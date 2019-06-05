Партия Порошенко возглавляет антирейтинг политических сил среди избирателей

“Антирейтинг партий возглавляет „Европейская Солидарность“. За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей”, — говорится в сообщении.

Зато, лидером электоральных симпатий среди политических сил партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, по данным опроса, преодолевают проходной барьер “Оппозиционная платформа — За жизнь” (10,7%), “Европейская Солидарность” (7,8%), “Батькивщина” (6,9%) и партия “Голос” (5,6%).

Партия “Сила и честь” готовы поддержать 4,3%, “Гражданскую позицию” — 3,0%, “Радикальная партия” — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Согласно опросу, 47% респондентов отметили, что главным мотивом, которым они будут руководствоваться при выборе политической силы во время голосования, будет способность партии принести изменения в стране.

Еще 30% сказали, что будут голосовать, исходя из возможности политической силы навести порядок в стране. Каждый пятый сказал, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же ее представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидера.

Справка. Опросы проводился 29 мая-3 июня 2019 в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория опроса — население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Как сообщал УНН, около 80% украинский готовы голосовать на внеочередных выборах народных депутатов, которые состоятся 21 июля.