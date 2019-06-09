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Стала відома перша десятка кандидатів у нардепи зі списку ”Європейської солідарності”

Стала відома перша десятка кандидатів у нардепи зі списку ”Європейської солідарності”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. На з'їзді політичної партії "Європейська солідарність" – колишньої партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", назвали першу десятку партійного списку кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до парламенту, передає кореспондент УНН.

Так, разом з п’ятим президентом України Петром Порошенком на вибори підуть чинний голова Верховної Ради Андрій Парубій, його перша заступниця Ірина Геращенко, командувач Високомобільними десантними військами Збройних сил Михайло Забродський та співачка, доцент Софія Федина.

Також у команді “ЄС” — народний депутат, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, командир медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич, голова Львівської ОДА Олег Синютка.

У “першу десятку” увійшли також заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНН, партія “Європейська Солідарність” на чолі з п’ятим президентом України Петром Порошенком очолює антирейтинг політичних сил серед виборців.

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