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10 марта, 17:10 • 95445 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Стала известна одна из причин авиакатастрофы Ан-148

Стала известна одна из причин авиакатастрофы Ан-148

Киев  •  УНН

 • 11114 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин катастрофы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета.

Ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением ППД (приемники полного давления - ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении.

Новые данные специалисты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца самолета.

Поэтому, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час.

Напомним, самолет Ан-148 рейсом "Москва - Орск" разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Погибли все, кто находился на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал УНН, специалисты от украинского государственного предприятия "Антонов" выразили готовность подключиться к расследованию обстоятельств катастрофы пассажирского самолета российско-украинского производства Ан-148.

 

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