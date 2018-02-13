Стала известна одна из причин авиакатастрофы Ан-148
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148, назвав одну из причин катастрофы, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Предварительный анализ показал, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета.
Ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением ППД (приемники полного давления - ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении.
Новые данные специалисты МАК могут получить после расшифровки речевого самописца самолета.
Поэтому, "особая ситуация" начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час.
Напомним, самолет Ан-148 рейсом "Москва - Орск" разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Погибли все, кто находился на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как сообщал УНН, специалисты от украинского государственного предприятия "Антонов" выразили готовность подключиться к расследованию обстоятельств катастрофы пассажирского самолета российско-украинского производства Ан-148.