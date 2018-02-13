Стала відома одна з причин авіакатастрофи Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) завершив розшифровку даних параметричного самописця Ан-148, назвавши одну з причин катастрофи, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“Попередній аналіз показав, що катастрофа могла статися через невірні дані про швидкість польоту.
Помилка приладів, швидше за все, була пов’язана з обмерзанням ППТ (приймачі повного тиску — ред.) при вимкненому стані систем їх обігріву,” — йдеться в повідомленні.
Нові дані фахівці МАК можуть отримати після розшифровки мовного самописця літака.
Тож, “особлива ситуація” почала розвиватися приблизно через дві з половиною хвилини після відриву на висоті близько 1300 метрів і швидкості 465-470 кілометрів на годину.
Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва — Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, — 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Як повідомляв УНН, фахівці від українського державного підприємства “Антонов” висловили готовність підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака російсько-українського виробництва Ан-148.