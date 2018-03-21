Стало известно количество украинцев, которых весной призовут на срочную службу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн. Распоряжение “Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле — мае 2018 года”, Кабмин одобрил на заседании 21 марта, передает УНН.
Из общего количества призывников 8 тысяч 990 человек направят в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи — в Нацгвардию, 1,2 тысячи — в Государственную пограничную службу и еще тысячу — в Государственную специальную службу транспорта.
Из выделенных на проведение весеннего призыва средств 32,5 млн грн направят на проведение призыва в ВСУ, 14,4 млн грн — в Нацгвардию, 4,3 млн грн — в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн — в Госспецтрансслужбу.
Объем средств на одного призывника составляет 3 617,13 грн, из них 3,5 тысячи грн — для выплаты денежной помощи, 93,13 грн — для подготовки и проведения призыва на срочную службу.
Напомним, российское командование на оккупированном Донбассе призывает на военные сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет.