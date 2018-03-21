Стало известно количество украинцев, которых весной призовут на срочную службу

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16784 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21688 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67241 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76148 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102104 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109223 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116582 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121922 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133041 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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КИЕВ. 21 марта. УНН. Кабинет министров утвердил численность украинцев, которых призовут на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек, и выделил на эти цели 54,9 млн грн. Распоряжение “Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле — мае 2018 года”, Кабмин одобрил на заседании 21 марта, передает УНН.

Из общего количества призывников 8 тысяч 990 человек направят в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи — в Нацгвардию, 1,2 тысячи — в Государственную пограничную службу и еще тысячу — в Государственную специальную службу транспорта.

Из выделенных на проведение весеннего призыва средств 32,5 млн грн направят на проведение призыва в ВСУ, 14,4 млн грн — в Нацгвардию, 4,3 млн грн — в Госпогранслужбу и 3,6 млн грн — в Госспецтрансслужбу.

Объем средств на одного призывника составляет 3 617,13 грн, из них 3,5 тысячи грн — для выплаты денежной помощи, 93,13 грн — для подготовки и проведения призыва на срочную службу.

Напомним, российское командование на оккупированном Донбассе призывает на военные сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет.

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