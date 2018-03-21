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Стала відома чисельність українців, яких навесні призвуть на строкову службу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Кабінет міністрів затвердив чисельність українців, яких призвуть на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року у кількості 15 тисяч 190 осіб, і виділив на ці цілі 54,9 млн грн. Розпорядження “Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — травні 2018 року”, Кабмін схвалив на засіданні 21 березня, передає УНН.

Із загальної кількості призовників 8 тисяч 990 осіб направлять до Збройних сил України, 4 тисячі - до Нацгвардії, 1,2 тисячі - до Державної прикордонної служби і ще тисячу - до Державної спеціальної служби транспорту .

Із виділених на проведення весняного призову коштів 32,5 млн грн спрямують на проведення призову до ЗСУ, 14,4 млн грн - до Нацгвардії, 4,3 млн грн - до Держприкордонслужби та 3,6 млн грн - до Держспецтрансслужби.

Обсяг коштів на одного призовника становить 3 617,13 грн, із них: 3,5 тисячі грн - для виплати грошової допомоги, 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову службу.

Нагадаємо, російське командування на окупованому Донбасі призиває на воєнні збори місцевих жителів віком від 18 до 50 років.

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