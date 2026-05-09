Стагнация РФ на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения политических уступок — ISW

$43.800.0551.540.07
ukenru
Эксклюзив
05:03 • 3366 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 14812 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 30494 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 25011 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 28123 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 35734 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 35116 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 37010 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 84290 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 115111 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.6м/с
67%
752мм
Популярные новости
Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мираPhoto8 мая, 20:23 • 5664 просмотра
Масштабный пожар в Полесском заповеднике локализован на 500 гектарах - ГСЧСPhoto8 мая, 20:38 • 3930 просмотра
В Кремле отреагировали на указ Зеленского о разрешении парада в Москве8 мая, 20:59 • 10685 просмотра
россияне ударили дронами по ферме в Черниговской области: погиб мужчина, еще двое раненыPhoto8 мая, 21:32 • 7246 просмотра
Секретный план: Иран должен был получить 5000 дронов от РФ для войны с США — The Economist8 мая, 22:05 • 4606 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 46686 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 70967 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 84290 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 115111 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 97554 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Майя Санду
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Польша
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 70967 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 32054 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 30453 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 67536 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 36838 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
9К720 Искандер

Стагнация РФ на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения политических уступок — ISW

Киев • УНН

 • 2072 просмотра

По оценкам аналитиков, Кремль стремится создать ложное ощущение политической срочности для своих партнеров по переговорам. Таким образом РФ пытается заставить Украину уступить неоккупированную часть Донбасса, которую российские войска не смогли взять на поле боя.

Стагнация РФ на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения политических уступок — ISW

Войска рф весной 2026 года демонстрируют худшие результаты на поле боя, чем тогда, когда кремль акцентировал внимание на своем требовании относительно Донецкой области в 2025 году. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные чиновники кремля начали усиливать свои требования к Украине сдавать территорию, которую рф не контролирует, особенно остальную часть неоккупированной Донецкой области, в начале 2025 года, когда ситуация на поле боя была более благоприятной для российских войск, чем весной 2026 года.

С того времени украинские войска увеличивают экономические, людские и материальные потери россии на войне. Украинские войска постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний на большом расстоянии против российской нефтяной инфраструктуры и военных активов, чтобы воспользоваться неспособностью кремля защищаться от украинских ударов

— говорится в материале.

Враг в апреле оккупировал на 12% меньше территории, несмотря на рост штурмов – DeepState02.05.26, 07:15 • 4035 просмотров

Указывается, что в начале 2026 года украинские войска значительно усилили свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы, что ухудшило способность россии проводить наступательные операции. Так, в течение первых четырех месяцев 2026 года продвижение россии на театре военных действий замедлилось в среднем до 2,9 квадратных километров в день, а российские войска понесли чистые потери территории в апреле 2026 года.

кремль пытается создать ложное ощущение политической срочности для своих партнеров по переговорам, пытаясь заставить Украину уступить неоккупированную часть Донбасса, которую российские войска не смогли взять на поле боя. ушаков (помощник путина — ред.), вероятно, сейчас пытается оправдать отказ кремля участвовать в переговорах, ... даже несмотря на то, что стагнация россии на поле боя ставит кремль в худшее положение для получения значительных политических уступок

— считают аналитики.

Они предполагают, что украинские силы могут и будут продолжать наносить российским войскам большие потери в рамках продолжающегося весенне-летнего наступления 2026 года, которое до сих пор не принесло рф значительных оперативных достижений.

Напомним

По оценкам ISW, в апреле 2026 года российские войска понесли чистую потерю территории, контролируемой на украинском театре военных действий, впервые со времени операции Украины в курской области рф в августе 2024 года.

В кремле не видят смысла в новом раунде переговоров россии, Украины и США07.05.26, 19:30 • 9926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина