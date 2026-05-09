Стагнация РФ на поле боя ставит Кремль в худшее положение для получения политических уступок — ISW

Войска рф весной 2026 года демонстрируют худшие результаты на поле боя, чем тогда, когда кремль акцентировал внимание на своем требовании относительно Донецкой области в 2025 году. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российский диктатор владимир путин и другие высокопоставленные чиновники кремля начали усиливать свои требования к Украине сдавать территорию, которую рф не контролирует, особенно остальную часть неоккупированной Донецкой области, в начале 2025 года, когда ситуация на поле боя была более благоприятной для российских войск, чем весной 2026 года.

С того времени украинские войска увеличивают экономические, людские и материальные потери россии на войне. Украинские войска постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний на большом расстоянии против российской нефтяной инфраструктуры и военных активов, чтобы воспользоваться неспособностью кремля защищаться от украинских ударов — говорится в материале.

Указывается, что в начале 2026 года украинские войска значительно усилили свою ударную кампанию средней дальности против российской логистики, военной техники и живой силы, что ухудшило способность россии проводить наступательные операции. Так, в течение первых четырех месяцев 2026 года продвижение россии на театре военных действий замедлилось в среднем до 2,9 квадратных километров в день, а российские войска понесли чистые потери территории в апреле 2026 года.

кремль пытается создать ложное ощущение политической срочности для своих партнеров по переговорам, пытаясь заставить Украину уступить неоккупированную часть Донбасса, которую российские войска не смогли взять на поле боя. ушаков (помощник путина — ред.), вероятно, сейчас пытается оправдать отказ кремля участвовать в переговорах, ... даже несмотря на то, что стагнация россии на поле боя ставит кремль в худшее положение для получения значительных политических уступок — считают аналитики.

Они предполагают, что украинские силы могут и будут продолжать наносить российским войскам большие потери в рамках продолжающегося весенне-летнего наступления 2026 года, которое до сих пор не принесло рф значительных оперативных достижений.

Напомним

По оценкам ISW, в апреле 2026 года российские войска понесли чистую потерю территории, контролируемой на украинском театре военных действий, впервые со времени операции Украины в курской области рф в августе 2024 года.

