В кремле не видят смысла в новом раунде переговоров россии, Украины и США

В кремле заявили, что условием для прогресса в переговорах с Украиной является вывод украинских войск из Донбасса. Помощник путина юрий ушаков утверждает, что такой шаг якобы позволит приостановить боевые действия и перейти к обсуждению "долгосрочного урегулирования". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

По его словам, для прогресса в переговорах Украина должна вывести войска из Донбасса. Это давнее требование россии.

"Сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся боевые действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования", — сказал ушаков.

По его словам, "все это понимают", поэтому "убеждать друг друга — в значительной степени пустая трата времени".

рф объявила "перемирие" с 8 по 10 мая и снова пригрозила массированным ударом по Киеву за попытку сорвать парад