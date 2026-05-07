В кремле не видят смысла в новом раунде переговоров россии, Украины и США
Киев • УНН
Помощник путина юрий ушаков заявил о необходимости вывода украинских войск из Донбасса. Это якобы позволит приостановить бои и начать диалог.
В кремле заявили, что условием для прогресса в переговорах с Украиной является вывод украинских войск из Донбасса. Помощник путина юрий ушаков утверждает, что такой шаг якобы позволит приостановить боевые действия и перейти к обсуждению "долгосрочного урегулирования". Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По его словам, для прогресса в переговорах Украина должна вывести войска из Донбасса. Это давнее требование россии.
"Сейчас Киеву нужно сделать только один серьезный шаг, после чего, во-первых, приостановятся боевые действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного урегулирования", — сказал ушаков.
По его словам, "все это понимают", поэтому "убеждать друг друга — в значительной степени пустая трата времени".
