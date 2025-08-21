«Стабилизационные мероприятия» на Добропольском направлении: Силы обороны уже зачистили от врага 6 населенных пунктов
Киев • УНН
Силы обороны Украины продолжают стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Противник несет существенные потери, за трое суток ликвидировано 206 оккупантов.
На Добропольском направлении Силы обороны Украины продолжают проведение стабилизационных мероприятий. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате активных совместных действий частей и подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", противник несет существенные потери.
Только за трое последних суток безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 человек (всего с начала операции, 4 августа – 1116 человек), санитарные потери – 73 человека (всего – 412), пленный – 1 (всего – 38)
Также, по данным Генштаба, враг потерял значительное количество техники и вооружения - в частности, за указанный период уничтожено и повреждено:
- 3 танка (всего – 12);
- 3 боевые бронированные машины (9);
- 24 единицы авто- и мототехники (124);
- 12 орудий (30);
- 35 БпЛА различных типов (126).
"За период операции в результате поисково-ударных действий зачищены от врага населенные пункты Донецкой области Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - добавили в Генштабе.
Напомним
В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что служба внешней разведки РФ пытается убедить Запад в способности захватить Донетчину в этом году, но это не соответствует действительности.
