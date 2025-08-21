"Стабілізаційні заходи" на Добропільському напрямку: Сили оборони вже зачистили від ворога 6 населених пунктів
Київ • УНН
Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Противник зазнає суттєвих втрат, за три доби ліквідовано 206 окупантів.
На Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат.
Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)
Також, за даними Генштабу, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння - зокрема, за вказаний період знищено та пошкоджено:
- 3 танки (загалом – 12);
- 3 бойові броньовані машини (9);
- 24 одиниці авто- й мототехніки (124);
- 12 гармат (30);
- 35 БпЛА різних типів (126).
"За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - додали у Генштабі.
Нагадаємо
У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати Захід у здатності захопити Донеччину цього року, але це не відповідає дійсності.
