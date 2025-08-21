$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 23137 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 71667 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 42045 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 71343 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 242371 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 80695 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75468 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70259 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 234159 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182491 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
"Стабілізаційні заходи" на Добропільському напрямку: Сили оборони вже зачистили від ворога 6 населених пунктів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. Противник зазнає суттєвих втрат, за три доби ліквідовано 206 окупантів.

"Стабілізаційні заходи" на Добропільському напрямку: Сили оборони вже зачистили від ворога 6 населених пунктів

На Добропільському напрямку Сили оборони України продовжують проведення стабілізаційних заходів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті активних спільних дій частин і підрозділів Збройних сил та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", противник зазнає суттєвих втрат.

Лише за три останні доби безповоротні втрати російських окупантів склали 206 осіб (загалом з початку операції, 4 серпня – 1116 осіб), санітарні втрати – 73 особи (загалом – 412), полонений – 1 (разом – 38)

- йдеться у повідомленні.

Також, за даними Генштабу, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння - зокрема, за вказаний період знищено та пошкоджено:

  • 3 танки (загалом – 12);
    • 3 бойові броньовані машини (9);
      • 24 одиниці авто- й мототехніки (124);
        • 12 гармат (30);
          • 35 БпЛА різних типів (126).

            "За період операції в результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворога населені пункти Донецької області Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - додали у Генштабі.

            Нагадаємо

            У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати Захід у здатності захопити Донеччину цього року, але це не відповідає дійсності.

            Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки16.08.25, 15:47 • 154915 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            Війна в Україні
            Донецька область
            Генеральний штаб Збройних сил України
            Національна гвардія України
            Служба безпеки України
            Збройні сили України