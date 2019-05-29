США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 30257 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 50968 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 68111 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 82400 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121341 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111149 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137431 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144586 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130112 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130178 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

США обвинили Асада и Россию в атаках на школы и больницы в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9737 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственный департамент США обвинил Дамаск и Москву в эскалации конфликта в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Неизбирательные атаки на гражданское население и общественную инфраструктуру, такую как школы, рынки и больницы ... недопустимы", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

В начале мая в Сирии обострилась ситуация в провинции Идлиб. В частности, Вашингтон обвиняет войска Асада в очередном применении химического оружия. Из-за боев и бомбардировок около 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, а международные гуманитарные организации - приостановить свою работу.

Войска Асада ведут наступление на вооруженную оппозицию при поддержке российских войск. Уже известно как минимум о нескольких жертвах среди мирных жителей. При этом Москва заявляет, что не допустит масштабной боевой операции в Идлибе.

Как сообщал УНН, по данным "Белых касок" войска Асада нанесли авиаудары по Идлиб, в результате чего погибли 17 человек, еще 35 пострадали.

Ранее УНН сообщал, что войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб.

Украинские Национальные Новости

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