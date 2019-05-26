Армія Асада застосувала заборонені бомби з білим фосфором в Ідлібі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Війська президента Сирії Башара Асада застосували бомби з білим фосфором, що заборонені міжнародними конвенціями, під час бомбардування провінції Ідліб. Про це повідомляє УНН із посиланням на AA.
“Армія Башара Асада застосувала заборонені міжнародними конвенціями бомби з білим фосфором в зоні деескалації на північному заході Сирії”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляють місцеві джерела, в ніч на 26 травня авіація скинула бомби з білим фосфором в районі міста Хан-Шейхун і селища Абідін на півдні Ідліб.
“В результаті бомбардувань спалахнули пожежі на сільгоспугіддях. Знищені десятки гектарів посівів. Вогонь досі не вдалося локалізувати”, — додають у повідомленні.
Нагадаємо, за версією Сполучених Штатів, офіційний Дамаск може бути причетний до хімічної атаки на північному заході Сирії, що сталася 19 травня в неділю.