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Армія Асада застосувала заборонені бомби з білим фосфором в Ідлібі

Армія Асада застосувала заборонені бомби з білим фосфором в Ідлібі

Київ • УНН

 • 12582 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Війська президента Сирії Башара Асада застосували бомби з білим фосфором, що заборонені міжнародними конвенціями, під час бомбардування провінції Ідліб. Про це повідомляє УНН із посиланням на AA.

“Армія Башара Асада застосувала заборонені міжнародними конвенціями бомби з білим фосфором в зоні деескалації на північному заході Сирії”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють місцеві джерела, в ніч на 26 травня авіація скинула бомби з білим фосфором в районі міста Хан-Шейхун і селища Абідін на півдні Ідліб.

“В результаті бомбардувань спалахнули пожежі на сільгоспугіддях. Знищені десятки гектарів посівів. Вогонь досі не вдалося локалізувати”, — додають у повідомленні.

Нагадаємо, за версією Сполучених Штатів, офіційний Дамаск може бути причетний до хімічної атаки на північному заході Сирії, що сталася 19 травня в неділю.

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