Армия Асада применила запрещенные бомбы с белым фосфором в Идлибе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, которые запрещены международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AA.
“Армия Башара Асада применила запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором в зоне деэскалации на северо-западе Сирии”, — говорится в сообщении.
Как сообщают местные источники, в ночь на 26 мая авиация сбросила бомбы с белым фосфором в районе города Хан-Шейхун и поселка Абидин на юге Идлиб.
“В результате бомбардировок вспыхнули пожары на сельхозугодьях. Уничтожены десятки гектаров посевов. Огонь пока не удалось локализовать”, — добавляют в сообщении.
Напомним, по версии США, официальный Дамаск может быть причастен к химической атаки на северо-западе Сирии, произошедшей 19 мая в воскресенье.