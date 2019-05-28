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Війська Асада завдали авіаудари по Ідлібу, 17 загиблих, десятки поранених

Війська Асада завдали авіаудари по Ідлібу, 17 загиблих, десятки поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Внаслідок нанесення авіаударів режиму президента Сирії Башара Асада по населених пунктах в Ілдібі, де повинна зберігатись зона деескалації, загинули 17 мирних мешканців, щонайменше 35 осіб отримали поранення. Про це повідомляє AA з посиланням на джерела в Управлінні цивільної оборони (“Білі каски”) регіону, передає УНН.

“В результаті ударів авіації режиму Башара Асада по населеним пунктам в ідлібской зоні деескалації загинули 17 мирних жителів, не менше 35 осіб отримали поранення”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що на місці авіаударів ведуться пошуково-рятувальні роботи. Очікується, що число жертв може зрости.

“Атак зазнали райони Марратіннуман, Хазарін і Маррітхірме”, — додають у повідомленні.

Крім того, армія режиму Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання піддали повітряним і наземним атакам ряд інших районів в зоні деескалації Ідліб.

Вчора УНН повідомляв, що війська президента Сирії Башара Асада застосували бомби з білим фосфором, що заборонені міжнародними конвенціями, під час бомбардування провінції Ідліб.

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