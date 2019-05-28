Войска Асада нанесли авиаудары по Идлибу, 17 погибших, десятки раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Вследствие нанесения авиаударов режима президента Сирии Башара Асада населенных пунктах в Илдибе, где должна сохраняться зона деэскалации, погибли 17 мирных жителей, по меньшей мере 35 человек получили ранения. Об этом сообщает AA со ссылкой на источники в Управлении гражданской обороны ("Белые каски") региона, передает УНН.
“В результате ударов авиации режима Башара Асада населенным пунктам в идлибской зоне деэскалации погибли 17 мирных жителей, не менее 35 человек получили ранения”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте авиаударов ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число жертв может возрасти.
“Атакам подверглись районы Марратиннуман, Хазарин и Марритхирме”, — добавляют в сообщении.
Кроме того, армия режима Асада и поддерживаемые Ираном террористические группировки подвергли воздушным и наземным атакам ряд других районов в зоне деэскалации Идлиб.
Вчера УНН сообщал, что войска президента Сирии Башара Асада применили бомбы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями, во время бомбардировки провинции Идлиб.