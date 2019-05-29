США звинуватили Асада і Росію в атаках на школи і лікарні в Сирії

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Державний департамент США звинуватив Дамаск і Москву у ескалації конфлікту в Сирії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

“Невибіркові атаки на цивільне населення і суспільну інфраструктуру, таку як школи, ринки і лікарні ... неприпустимі”, — заявила прес-секретар Держдепартаменту Морган Ортагус.

На початку травня в Сирії загострилася ситуація в провінції Ідліб. Зокрема, Вашингтон звинувачує війська Асада у черговому застосуванні хімічної зброї. Через бої і бомбардування близько 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки, а міжнародні гуманітарні організації — призупинити свою роботу.

Війська Асада ведуть наступ на збройну опозицію за підтримки російських військ. Уже відомо як мінімум про декілька жертв серед мирних жителів. При цьому Москва заявляє, що не допустить масштабної бойової операції в Ідлібі.

Як повідомляв УНН, за даними “Білих касок” війська Асада завдали авіаудари по Ідлібу, внаслідок чого загинуло 17 осіб, ще 35 постраждали.

Раніше УНН повідомляв, що війська президента Сирії Башара Асада застосували бомби з білим фосфором, що заборонені міжнародними конвенціями, під час бомбардування провінції Ідліб.

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