США заявили об обращении в ВТО с жалобой против Китая

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16784 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21688 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67241 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76148 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102104 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109223 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116582 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121922 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133041 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
США заявили об обращении в ВТО с жалобой против Китая

США заявили об обращении в ВТО с жалобой против Китая

Киев  •  УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Соединенные Штаты в пятницу направляют жалобу против Китая во Всемирную торговую организацию, что является частью пакета торговых мер, объявленных президентом США Дональдом Трампом накануне в связи с предполагаемым хищением у США интеллектуальной собственности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Похоже, что Китай нарушает правила ВТО, отказывая иностранным держателям патентов, в том числе компаниям из США, в предоставлении основных патентных прав, чтобы прекратить использование китайской организацией технологии после окончания лицензионного контракта", - говорится в заявлении.

"Китай также, по-видимому, нарушает правила ВТО, налагая обязательные условия контракта, которые являются неблагоприятными, дискриминируют и менее благоприятны для импортированных иностранных технологий", - добавили в США.

Накануне Трамп объявил "торговую войну" Китаю. В ответ Китай предостерег США от "торговой войны" из-за введения пошлин на импорт.

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