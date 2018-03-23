США заявили про звернення до СОТ зі скаргою проти Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сполучені Штати в п'ятницю направляють скаргу проти Китаю до Світової організації торгівлі, що є частиною пакету заходів торгової політики, оголошеного президентом США Дональдом Трампом напередодні в зв'язку з ймовірною крадіжкою у США інтелектуальної власності, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Схоже, що Китай порушує правила СОТ, відмовляючи іноземним власникам патентів, у тому числі компаніям з США, в наданні основних патентних прав, щоб припинити використання китайською організацією технології після закінчення ліцензійного контракту", - йдеться в заяві.
"Китай також, схоже, порушує правила СОТ, накладаючи обов'язкові умови контракту, які є несприятливими, дискримінують і менш сприятливі для імпортованих іноземних технологій", - додали в США.
Напередодні Трамп оголосив "торгову війну" Китаю. У відповідь Китай застеріг США від "торгової війни" через введення мит на імпорт.